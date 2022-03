Trei tineri au fugit din calea războiului şi au ajuns la Craiova. Mărturii cutremurătoare din Harkov Doi nigerieni si o ucraineanca din Harkov au ajuns miercuri seara, la Craiova, dupa ce au fugit din calea bombardamentelor din Ucraina. Emmanuel, Ayamido si Aziza sunt speriati, tematori si deznadajduiti. Cu toate acestea, sunt multumiti ca au gasit o Asociatie care le-a oferit un adapost si care s-a oferit sa ii ajute cu tot ce au nevoie. Atmosfera infricosatoare a razboiului i-a marcat si, probabil, nu vor uita niciodata sentimentul in care te astepti, in orice clipa, sa iti pierzi viata. Emmanuel si Ayamido sunt prieteni, sunt cetateni nigerieni si au terminat amandoi Facultatea de Medicina… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

