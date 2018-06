Stiri pe aceeasi tema

- Disparitia a fost anuntata la politie de reprezentantii Centrului de Ingrijire si Asistenta, unde barbatul era ingrijit, iar familia si-a dat acordul pentru a-i fi facute publice semnalmentele.

- Polițiștii clujeni cerceteaza, în stare de arest preventiv pentru 30 de zile, un barbat de 25 de ani, din comuna Mintiu Gherlii, judetul Cluj, pentru violenta în familie.”La data de 19 mai a.c., în jurul orei 20.40, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au…

- Politistii specializați in protejarea fondului cinegetic au retinut doi tineri din comuna Bistra, banuiti de braconaj. Autoturismul si arma folosite la comiterea infracțiunii au fost indisponibilizate, in vederea confiscarii. Potrivit IPJ Alba, la data de 27 aprilie a.c., politistii Serviciului Arme,…

- Politistii de investigatii criminale au efectuat, luni, trei perchezitii in municipiul Ploiesti, la persoane banuite de savarsirea de infractiuni de camata. Potrivit surselor noastre au fost reținuți doi barbați care vor fi prezentați instanței. Este vorba despre Padure Adrian, zis…

- Politistii din cadrul Sectiei nr. 1 Politie Rurala Arad au retinut marti, doi barbati, unul din comuna aradeana Zadareni, iar celalalt din comuna Felnac, acuzati ca au violat de mai multe ori, pe...

- Pechea, Scinteiesti si Virlezi sunt localitatile unde in ultima vreme au avut loc mai multe spargeri. Politistii galateni au pornit actiune de identificare si prindere a spargatorilor, iar in doua dintre cazuri, cele legate de Pechea si Scinteiesti, s-au facut si opt perchezitii in total. In ceea ce…