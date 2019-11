Stiri pe aceeasi tema

- Ciocnire violenta intre o mașina și un autocamion, azi-dimineața, in Timiș. Trei persoane, printre care se afla doi minori, au fost transportate la spital, de urgența, pentru a primi ingrijiri medicale. Accidentul rutier s-a petrecut in localitatea Moșnița Noua. Trei persoane se aflau in autoturism,…

- "Accident rutier DJ 106 intre localitatile Rosia si Vurpar, un autoturism rasturnat, cinci persoane implicate, trei adulti si doi copii. Doua echipaje SMURD din cadrul ISU Sibiu si doua echipaje SAJ Sibiu au intervenit pentru acordarea asistentei medicale persoanelor implicate, constiente, neincarcerate",…

- O femeie de 30 de ani și copilul ei in varsta de șapte ani au murit, joi seara, dupa accidentul petrecut pe DN 7, in localitatea Carțișoara, județul Sibiu. Inca un copil a fost dus la spital. Cei trei au fost loviți pe trecerea de pietoni de un șofer baut și fara permis. Soferul a plecat initial…

- Accident rutier pe strada Minerva din municipiul Brașov. In urma accidentului au rezultat doua victime, care primesc ingrijiri medicale la fața locului și vor fi transportate la spital. Polițiștii efectueaza cercetari pentru a stabili cauzele și imprejurarile producerii accidentului, potrivit I.P.J…

- Un copil de 10 ani, care traversa strada regulamentar din Bistrița, a fost lovit de o mașina. Chiar daca nu a fost ranit foarte grav, baiețelul a fost transportat la spital pentru investigații și ingrijiri medicale. Copilul traversa strada pe o trecere de pietoni, deplasandu-se pe o bicicleta, cand…

- Un alt accident grav s-a produs azi, dupa miezul nopții, in raionul Drochia, pe traseul R-7 km 30. Un tanar la volanul unei mașini Renault Megan a ieșit pe contrasens și a lovit frontal o ambulanța, omorandu-l pe loc pe șoferul acesteia. Alte 4 persoane au fost ranite grav și sunt internate in spital.

- Trei tineri au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a cazut intr-o rapa adanca de sapte - opt metri, la marginea localitatii teleormanene Islaz. Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman a informat ca accidentul s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, la iesirea din comuna Islaz…

- Cinci tineri au fost raniți, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce mașina in care erau a lovit mai multe capete de pod și s-a rasturnat intr-un șanț din localitatea Barca, județul Dolj, potrivit Mediafax.Potrivit Politiei Judetene Dolj, un tanar de 24 de ani, din Barca, a pierdut controlul…