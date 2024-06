Stiri pe aceeasi tema

- Cinci tineri au fost arestați preventiv dupa ce au batut un barbat in Caracal, in urma cu cateva zile. Pe 9 mai, politistii din Caracal s-au sesizat din oficiu ca, in acea zi, persoane necunoscute ar fi agresat un barbat de 39 de ani. Agresiunea s-a petrecut pe strada Piața Victoriei, in zona Parcului…

- Tanarul care a batut un agent de poliție, in fața unui bar din Ineu (județul Arad), a fost trimis in judecata. Polițistul a suferit leziuni ce necesita pentru vindecare 10 – 12 zile de ingrijiri medicale.

- Un tanar de 25 de ani din județul Arad a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru ca a batut un polițist care se afla in timpul serviciului. Agresiunea s-a petrecut in fata unui bar din localitatea Ineu (Arad).

- Dupa ce un barbat a fost batut crunt de politistii din Anina a fost demarata o ancheta de amploare in Politia din Caras-Severin. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum agentii il lovesc cu putere pe barbatul care este intins la pamant. Barbatul in varsta de 48 de ani a fost batut…

- Mai mulți elevi de la aceeași școala au facut scandal intr-o zona din orașul Arad. Un tanar a fost lovit și a ajuns la spital. Alți doi tineri au fost reținuți de polițiști. Incidentul a avut loc marți. Polițiștii aradeni au fost sesizați despre faptul ca „mai mulți tineri, de la o unitate școlara din…

- Romania educata a lui Iohannis și ce se intampla in invațamantul romanesc au aratat-o evenimentele petrecute in aceasta dimineața la Boul Roșu. Doua grupuri de elevi s-au batut și unul dintre tineri a ajuns la spital. Bataușii, doi elevi de 16, respectiv 17 ani, au fost reținuți. In aceasta dimineața,…

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 19 și 27 de ani, toți din comuna Tataraști, au fost reținuți, pe 25 martie, de polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Podu Turcului. Indivizii sunt banuiți de comiterea infracțiunilor de loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit cercetarilor,…

- Dupa ce elevul in varsta de 15 ani care și-a batut diriginta și a bagat-o in spital a fost exmatriculat, mama baiatului a contestat aceasta decizie, deși ea a luat parte la incident. In prezent, baiatul e arestat la domiciliu.