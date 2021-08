Trei tineri, arestați după ce au furat banii pensionarilor. Suspecții au fugit cu seiful unei asociații pentru vârstnici Suspecții, din Petroșani, au varste cuprinse intre 25 si 32 de ani.Aceștia au fost retinuti in urma unor perchezitii facute intr-un cartier din localitate. Potrivit anchetatorilor, in noaptea de 7 spre 8 iulie, cei trei suspecți, impreuna cu un complice, au forțat usa de acces a casieriei asociatiei. De acolo, cei patru au luat un seif cu bani, pe care l-au incarcat in portbagajul unei masini.Magistratii Judecatoriei Petrosani au emis pe numele suspectilor mandate de arestare preventiva pe 30 de zile pentru furt calificat, al patrulea tanar fiind deja in arestul Politiei.”Pana in momentul de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 25 si 32 de ani, din Petrosani, au fost arestati preventiv, fiind banuiti ca ar fi furat un seif cu peste 168.000 de lei care se afla in sediul unei asociatii a pensionarilor din localitate, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara.

