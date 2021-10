Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri antreprenori români, stabiliți în Marea Britanie, au obținut o finanțare de 150 de milioane de dolari de la fonduri de investiții, pentru dezvoltarea startup-ului lor pe piața britanica a creditelor imobiliare accesibile, potrivit publicației americane Tech Crunch. Citește…

- Piața de NFT Sorare a anunțat miercuri ca a obținut o mega runda de finanțare de 680 de milioane de dolari, condusa de casa japoneza de investiții in tehnologie SoftBank. Sorare este o piața pentru tokenuri non-fungibile (NFT). Platforma este evaluata in prezent la aproximativ 4,3 miliarde…

- Statul a anunțat, luni, oficial, perioada de înscrieri la Submasura 4.2 din Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR), prin care antreprenorii români pot obține fonduri europene de maximum 800.000-1,5 milioane de euro pe proiect, pentru construcții, achiziție de echipamente, magazin…

- Banii europeni ajuta la dezvoltarea comunitaților, dar mai mult decat atat, pot salva vieți. In perioada pandemiei, spitalele au putut accesa fonduri pentru pacienții bolnavi de Covid, dar nu numai. O suma uriașa a accesat in aceasta perioada de criza Departamentul Pentru Situații de Urgența, aproape…

- ​​Platforma americana de chat dedicata jocurilor video, Discord, disponibila și în România, care are peste 150 milioane de utilizatori activi lunar, a obținut 500 de milioane de dolari într-o noua runda de finanțare condusa de Dragoneer Investment Group.Citește mai departe…

- Bugetele Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus vor fi suplimentate cu cate 200 de milioane de lei fiecare, in perioada urmatoare, a anunțat Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Programul Rabla Plus va primi buget suplimentar din 21 august, iar Programul Rabla Clasic va avea 200 de milioane de…

- Madalin Preda este un tanar antreprenor din Targu Jiu care a reusit, impreuna cu un prieten, sa puna pe picioare un proiect unic in Romania: spectacol de lumini oferit de drone. Compania sa detine o flota de 70 de drone special concepute pentru a realiza pe cer show-uri luminoase.

- FintechOs, un startup românesc de tehnologie pentru sectorul financiar, a atras o finanțare noua, de 10 milioane de dolari. Investiția a fost anunțata joi de compania International Finance Corporation (IFC), care va finanța furnizorul global de tehnologie pentru banci și alte companii care ofera…