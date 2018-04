Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca in minivacanta de Pasti sa fiti feriti de evenimente neplacute, polițiștii vranceni va recomanda sa adoptati cateva reguli pentru protectia dumneavoastra si a bunurilor dumneavoastra.Conducatorilor de autovehicule care se pregatesc sa plece la drum in aceasta perioada le recomandam sa…

- Doua femei și un barbat au fost gasiți morți intr-o locuința din orașul Florești. Corpurile neinsuflețite au fost depistate de o vecina și nu au urme de violența. Victimele au varste cuprinse intre 41 și 44 de ani, iar printre ele este și proprietara locuinței.

- Procurorii brasoveni au dispus o expertiza toxicologica in cazul barbatului care si-a ucis sotia si cei doi copii, anchetatorii dorind sa afle daca Florin Buliga consumase droguri in ziua triplei crime. Ulterior se va stabili si daca avea sau nu discernamant in momentul comiterii faptei.

- Rezultatele autopsiei au indicat drept cauza a mortii "pancreatita acuta necrotica hemoragica, stop cardiorespirator", potrivit Libertatea.ro. "Stopul cardiorespirator a fost urmarea unei hemoragii produsa pe fondul unei boli mai vechi. Nu sunt suspiciuni cu privire la o moarte violenta și…

- În aceasta noapte, la Balti toate, patru persoane dintr-o familie au fost gasite fara suflare în propria lor locuinta, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii Exceptionale. La ora 18.20, la Serviciul 901 a fost recepționat un apel. Oamenii legii au mers la fata locului,…

- Știi deja ca sanatatea este bunul nostru cel mai de preț, insa știai ca unii dintre cei mai aprigi dușmani ai sanatații se afla chiar in locuința ta? Cu toții consideram ca locuința noastra este un loc sigur, unde sanatatea noastra nu este amenințata cu nimic. In realitate, insa, locul in care ne…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Salaj a deschis, in paralel cu dosarul procurorilor, o ancheta proprie in cazul scandalului dintre cei doi polițiști din Șimleu Silvaniei. Mai mult, surse judiciare susțin ca, in urma analizelor…

- Polițiștii Secției 1 Rurale au efectuat doua percheziții domiciliare pe raza localitații Remetea Mica, in județul Timiș, pentru documentarea activitații infracționale a doi tineri banuiți de comiterea unui furt din locuința. Hoții, doi tineri de 21 și 23 de ani, au dat o super spargere in luna decembrie,…