Stiri pe aceeasi tema

- Fașia Gaza se confrunta cu o criza „iminenta” de sanatate publica din cauza faptului ca regiunea ramane fara apa, a avertizat luni Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), informeaza CNN.

- De la sub 500 de cazuri noi raportate pe saptamana, in urma cu doua luni, Romania a depașit 11.000 de cazuri noi de Covid raportate saptamana trecuta. O creștere de peste 25 de ori. In America, autoritațile sanitare au anunțat ca vor relua distribuirea de teste Covid gratuite, pentru a nu scapa de sub…

- Alternativele țigarilor tradiționale, precum produsele de tutun incalzit, capata tot mai multa atenție din partea experților in sanatate. Sunt acestea diferite și daca au un nivel mai redus de nocivitate, este intrebarea studiata cu atenție de catre specialiști. Experții chimiști considera ca este primordial…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a clasificat EG.5 drept o "varianta de interes", indicand ca ar trebui sa fie urmarita mai atent decat altele din cauza unor mutatii ce ar putea sa o faca mai contagioasa sau mai grava, relateaza Ziare.com.Cu toate acestea, OMS a precizat ca, in acest moment, nu…

- Luptele dintre armata sudaneza si unitatea paramilitara Fortele de Sprijin Rapid (FSR), declansate in urma cu aproape patru luni, au lasat in urma lor mii de cadavre in descompunere care starnesc temeri asupra riscului unor epidemii in aceasta tara saraca din Africa de Est, a avertizat marti ONG-ul…

- Doar patru state - Brazilia, Turcia, Mauritius si Tarile de Jos - au adoptat toate masurile impotriva fumatului preconizate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a tinut sa salute totusi progresele realizate la nivel mondial in ultimii 15 ani, informeaza AFP.Intr-un raport publicat luni,…

- De Ziua Mondiala a Hepatitei, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a facut apel la extinderea testarii și a tratamentului hepatitei virale, avertizand ca, daca tendințele actuale de infectare continua, aceasta boala ar putea ucide mai mulți oameni decat malaria, tuberculoza și HIV la un loc pana…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a lansat noi indrumari privind modelarea politicilor pentru a proteja cel mai bine copiii de impactul nociv al marketingului alimentar. Noul ghid recomanda țarilor sa implementeze politici obligatorii cuprinzatoare pentru a proteja copiii de toate varstele de comercializarea…