Trei țări vor crearea unui tribunal mondial anticorupție Tarile de Jos, Canada si Ecuadorul au sustinut luni apeluri pentru crearea unei tribunal mondial anticorupție, afirmand ca acesta va ajuta la lupta impotriva „cleptocratilor” aflati la conducerea guvernelor, noteaza AFP. Ministrii de externe ai celor trei tari au sustinut o campanie pentru un tribunal anticoruptie, care, potrivit partizanilor sai, va functiona in acelasi mod ca si Curtea Penala Internationala (CPI). „Un astfel de tribunal va oferi comunitatii internationale un instrument suplimentar pentru a pune in aplicare legile anticoruptie existente”, a scris ministrul olandez de externe… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

