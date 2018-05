Trei ţări, între care şi România, principalii producători de ţigări din Uniunea Europeană In 2016, in UE au fost produse peste 527 de miliarde de tigari, cu 36 de miliarde de mai putine decat in 2015 si cu aproximativ o treime (aproape 300 de miliarde) sub productia inregistrata in urma cu zece ani.



Productia UE in 2016 a reprezentat echivalentul a 1.000 de tigari, sau aproximativ 50 de pachete a 20 de tigari, per locuitor. Valoarea productiei de tigari este estimata la 6,2 miliarde de euro,potrivit Agerpres. Cu aproape 168 de miliarde de tigari, Germania a fost principalul producator din UE in 2016. Productia sa de tigari a reprezentat 32% din totalul UE. Cu alte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

