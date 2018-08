Stiri pe aceeasi tema

- La data de 7 iulie 2018, politistii din cadrul Postului de Politie Cenade au identificat un minor de 14 ani ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-o gospodarie din localitate. In urma cercetarilor polițiștilor se pare ca, in perioada 3-29 mai 2018, profitand de lipsa partii vatamate de acasa,…

- Barbatul de 73 de ani le-a povestit politistilor ca a plecat lla posta cu suma de 50000 de lei pentru a cumpara titluri de proprietate, informeaza Romania TV. A apucat sa faca tranzactia si a plecat inapoi spre casa. Nu si-a dat seama ca doi indivizi il supravegheaza indeaproape. Cand au gasit momentul…

- Un barbat de 43 de ani din Alba Iulia este cercetat de Politia Municipiului, dupa ce a furat o geanta cu bunuri si bani din incinta Spitalului Judetean de Urgenta Alba. Fapta a fost sesizata Politiei in 27 iunie. Potrivit IPJ Alba, din cercetari a rezultat ca in 27 iunie, la ora 9.22, in timp […]

- O noua crima oribila in Capitala: l-au lovit cu picioarele in cap pana nu s-a mai putut ridica de jos. Chiar daca crima a avut loc la ora 7 dimineața, Poliția nu a venit cu explicații la acest caz.

- Politistii din cadrul Sectiei 13 de Politie Rurala Smeeni, au identificat la scurt timp de la sesizarea faptei, principalii banuiti de comiterea unei talharii, pe raza localitatii Carligu Mare. Fapta a fost sesizata Politiei in dimineata zilei de 11 iunie a.c. de persoana vatamata, un barbat in varsta…

- Un barbat de 25 de ani s-a ales cu dosar penal, in contextul in care a fost identificat de politisti ca fiind autorul unui furt comis la locuinta unui batran de 63 de ani, din localitatea braileana Mircea Voda.

- Un individ in varsta de 45 de ani din capitala a fost surprins in timp ce fura bunuri dintr-un apartament chiar de proprietarul acestuia. Banuitul a amenintat victima cu un cuțit. Suspectul a fost retinut si arestat pe un termen de 30 de zile, iar pe cazul dat a fost pornita o cauza penala pentru talharie.