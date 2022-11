Trei sute de persoane verificate in timpul unei razii. Jandarmi, politisti, inspectori RAR, ITM si Garda Forestiera au controlat tot in zona Faget

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Orașului Faget și cei ai Secției 10 Rurale Faget, impreuna cu jandarmi, lucratori din cadrul Registrului Auto Roman și reprezentanți ai I.T.M. Timiș și ai Garzii Forestiere, au desfașurat vineri, 11 noiembrie, in intervalul orar 08:00- 13:00, o acțiune cu efective marite in zona de competența,…

- La data de 11 noiembrie a.c., in intervalul orar 08:00- 13:00, polițiștii Orașului Faget și cei ai Secției 10 Rurale Faget, impreuna cu jandarmi, lucratori din cadrul Registrului Auto Roman și reprezentanți ai I.T.M. Timiș și ai Garzii Forestiere, au desfașurat o acțiune cu efective marite in zona de…

- Vineri, polițiștii Orașului Faget și cei ai Secției 10 Rurale Faget, impreuna cu jandarmi, cei de la RAR, ITM și Garda Forestiera au desfașurat o acțiune cu efective marite in zona de competența. Au descoperit mai bine de 100 de nereguli, in doar cateva ore.

- Vineri, in intervalul orar 8:00- 13:00, polițiștii Orașului Faget și cei ai Secției 10 Rurale Faget, impreuna cu jandarmi, lucratori din cadrul Registrului Auto Roman și reprezentanți ai I.T.M. Timiș și ai Garzii Forestiere, au desfașurat o acțiune cu efective marite in zona de competența, in vederea…

- Un conducator auto, in varsta de 75 de ani, care nu s-a asigurat la efectuarea unui viraj la stanga, a produs un accident, joi, la orele amiezii, la intersecția strazilor Brandușelor și Fagetului, din Lugoj. „Un barbat, in varsta de 75 de ani, a condus un autoturism pe strada Brandușelor din…

- Polițiștii de la Brigada Autostrazi au facut o razie rutiera pe Autostrada Transilvania, luni dimineața, intre orele 06:00 - 10:00. Acțiunea s-a derulat pe tronsonul Campia Turzii - Nadașelu.Verificarile polițiștilor au vizat deținerea documentelor necesare efectuarii transportului public de persoane,…

- Inspectori de mediu au fost batuți ieri noaptea in jurul orei 00:30, in timpul unei operațiuni antibraconaj, de un grup de persoane inarmate. Cazul este in vizorul Inspectoratului de Poliție Buiucani. Despre aceasta a anunțat șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga.

- Un barbat, in varsta de 80 de ani, a fost depistat beat la volan. Autoturismul condus de octogenar a fost oprit pentru control in data de 16 august, in jurul orei 18, in localitatea Dumbrava, de catre polițiștii Orașului Faget și Secției 10 Poliție Rurala Faget. “In urma testarii…