- Doi barbati si o femeie, implicati in atacul cu acid sulfuric asupra unei fete si a unui tanar din Calarasi, comis in urma cu o luna, au fost printi de catre politisti. Suspectii au fost depistati in judetul Timis.Directorul adjunct al Directiei de Investigatii Criminale din cadrul I.G.P.R., cms. sef…

- In aceasta dimineața au fost prinși trei barbați care au aruncat in aer un bancomat situat in centrul comunei Șiria in urma cu o saptamana și au furat 200.000 de lei. Cei trei au fost reținuți cand se pregateau sa iasa din Romania, intr-o benzinarie in cand iși incarcau mașina pe o platforma. In momentul…