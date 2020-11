Stiri pe aceeasi tema

- Trei suspecti au fost arestat, marti, pentru ca ar fi fost implicati in spargerea Muzeului Dresda (estul Germaniei) din noiembrie 2019, in timpul careia au fost furate piese de valoare inestimabila, intre care au diamant de 49 de carate, anunta AFP, potrivit AGREPRES. Trei persoane arestate,…

- Parchetul antiterorist din Franta a lansat actiuni penale impotriva a sapte suspecti, inclusiv doi adolescenti, in cazul asasinarii profesorului de liceu Samuel Paty, victima unui atac islamist, informeaza cotidianul Le Figaro, preluat de Mediafax.

- O unitate speciala a politiei slovace a arestat trei judecatori proeminenti si doi presupusi complici luni sub suspiciunea de coruptie in legatura cu cazul jurnalistului ucis, relateaza dpa.Politia a declarat luni pe pagina sa de Facebook ca au fost initiate proceduri penale impotriva altor…

- Comisarul sef Cristian Gheorghe din cadrul Directiei de Investigatii Criminale a afirmat, miercuri, ca anchetatorii au un cerc de suspecti in cazul bancomatelor aruncate in aer la Otopeni, precizand ca autorii faptei aveau masti din cele folosite in prezent de majoritatea populatiei si pelerine verzi.…

- Politia britanica a retinut doi barbati sub suspiciunea de terorism pe Aeroportul Stansted din Londra, relateaza dpa, preluata de Agerpres. Aeronava cu care au aterizat cei doi a fost escortata de avioane militare.

- Doi deputati ai Partidului Democrat din Hong Kong au fost arestati de politie, alaturi de alte 14 persoane, scrie ansa . Poliția din Hong Kong a retinut 16 persoane care sunt acuzate ca au legatura cu protestele antiguvernamentale din 2019. Pe lista celor arestati se afla si doi membri importanti ai…