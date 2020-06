Stiri pe aceeasi tema

- Compania „Liviu Rebreanu“ a Teatrului National Targu-Mures va invita sa va instalati comod in fotolii, ca si cand ati fi in sala de spectacol, si sa vizionati inregistrarea unui spectacol care a facut deliciul publicului in stagiunile precedente. In zilele de luni si vineri, de la ora 20.30, va propunem…

- Compania „Liviu Rebreanu“ a Teatrului National Targu-Mures va invita la o noua reprezentație online, vineri, 22 mai, ora 20:30, cu spectacolul „Supernove“ de Alexandra Pazgu, in regia lui Radu Nica. „Supernove“ este un proiect de teatru devised, performativ, care are la baza intalnirea creativa dintre…

- Astazi 11 mai, de la ora 20.30 puteți vedea pe canalul de YouTube al Companiei „Don Qujote“, dupa Miguel de Cervantes, de Ada Milea, in regia lui Mihai Maniuțiu. Formula muzicala in care e realizat spectacolul poarta semnatura inconfundabila a compozitoarei Ada Milea, cea care, deși atat de discreta…

- Compania „Liviu Rebreanu“ a Teatrului National Targu-Mures va invita sa va instalati comod in fotolii, ca si cand ati fi in sala de spectacol, si sa vizionati inregistrarea unui spectacol care a facut deliciul publicului in stagiunile precedente. „In zilele de luni si vineri, de la ora 20.30, va propunem…

- Spectacolul ''In trafic'' de Alina Nelega, care a primit premiul UNITER pentru ''Cea mai buna piesa romaneasca a anului 2013'', va putea fi urmarit online pe canalul YouTube al Companiei "Liviu Rebreanu" a Teatrului National Targu Mures. "Compania 'Liviu…

- Compania „Liviu Rebreanu“ a Teatrului National Targu-Mures va invita sa va instalati comod in fotolii, ca si cand ati fi in sala de spectacol, si sa vizionati in aceasta seara, ora 20:30, pe canalul de YouTube al Companiei, inregistrarea unui spectacol care a facut deliciul publicului in stagiunile…

- Compania „Liviu Rebreanu“ a Teatrului National Targu-Mures va invita sa va instalati comod in fotolii, ca si cand ati fi in sala de spectacol, si sa vizionati inregistrarea unui spectacol care a facut deliciul publicului in stagiunile precedente. In zilele de luni si vineri, de la ora 20.30, va propunem…

- Cel mai recent streaming online al Companiei Tompa Miklos a Teatrului Național Targu-Mureș s-a bucurat de un mare interes din partea publicului. Spectacolul Pasarea retro se lovește de bloc și cade pe asfaltul fierbinte, scris și regizat de Radu Afrim, a fost vizionat de aproape 5.500 spectatori pe…