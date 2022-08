Stiri pe aceeasi tema

- Articolul VIDEO Trei surori au murit intr-un grav accident produs in apropiere de Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un grav accident de circulație, cu trei vehicule implicate, s-a produs la miezul nopții de miercuri spre joi. Evenimentul s-a soldat cu decesul a trei femei, toate surori,…

- Un accident tragic de circulație s-a produs vineri seara in Maramureș, in urma acestuia un tanar de 30 de ani pierzandu-și viața, dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita de un autoturism condus de un tanar de 23 de ani. Conform IPJ Maramureș, evenimentul rutier s-a produs vineri, 13 august,…

- Un accident rutier in care au fost implicate patru persoane, dintre care un copil in varsta de 14 ani, care a decedat, s-a produs pe DN2, miercuri dimineata. Un copil in varsta de 14 ani a decedat miercuri dimineata, 10 august, intr-un grav accident produs pe DN2, in judetul Iasi, pe raza localitatii…

- Un grav accident produs luni dimineata pe DN 1B in dreptul localitatii buzoiene Sahateni, la limita cu judetul Prahova, s-a soldat cu decesul unei persoane si ranirea alteia. In accident au fost implicate un camion si un autoturism.

- O adolescenta de 15 ani a murit, vineri dimineata, intr-un accident, dupa ce autoturismul in care se afla, condus de un tanar de aceeasi varsta, s-a rasturnat pe DN 2 (E 85), in județul Buzau.

- Accident rutier mortal in Braila O femeie de 46 de ani si a pierdut viata.Oficial de la IPJ Braila Astazi, in jurul orei 13:10, o femeie, in varsta de 46 de ani, din Faurei, in timp ce conducea un vehicul pe raza localitatii Jirlau, pe sensul de mers Jirlau Faurei, ar fi pierdut controlul asupra volanului…

- O tanara in varsta de 29 de ani, din comuna Smeeni, a fost ranita intr-un accident produs pe DJ 203D, in afara localitatii Tintesti. Soferita a intrat in coliziune cu un autocamion care circula in aceeasi directie.

- Un polițist moldovean a murit intr-un grav accident rutier produs in Germania. Este vorba despre o mama a trei copii, care activa in cadrul BPDS „Fulger”, subofițer superior al Detașamentului nr.1 intervenție acțiuni speciale.Poliția a transmis un mesaj de condoleanțe.