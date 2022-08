Trei surori au decedat într-un cumplit accident lângă Buzău. Femeile se pregăteau să petreacă concediul împreună Trei persoane au murit, iar alte trei au fost ranite, in noaptea de miercuri spre joi, intr-un grav accident de circulatie produs la iesire din municipiul Buzau. Conform IPJ Buzau, un condus pe directia Buzau catre Bucuresti de catre un sofer bucurestean, in varsta de 62 de ani, a intrat in coliziune cu un autoturism care circula din sens opus, la volanul caruia se afla un conducator auto de 49 de ani, din Buzau. In timpul impactului, masina buzoianului a fost lovita de un camion condus de un sofer in varsta de 52 de ani, din Ilfov. Accidentul s-a soldat cu decesul a trei pasagere din autovehiculul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Un grav accident de circulatie, cu trei vehicule implicate, s-a produs la miezul noptii de miercuri spre joi, pe drumul european E85, aproape de municipiul Buzau. Evenimentul s-a soldat cu decesul a trei femei, toate surori, si ranirea altor trei persoane, intre care si un copil.

- UPDATE 00:50 Trei femei decedate și trei persoane ranite. Este cumplitul bilanț al accidentului produs in aceasta noapte. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Buzau catre București de catre un șofer bucureștean, in varsta de 62 de ani, a intrat in coliziune…

