- Trei supravietuitori au fost gasiti sub daramaturi sambata, la 13 zile dupa cutremurul catastrofal din Turcia. Ultimul bilanț al seismului arata ca numarul victimelor a depașit 45.000 de morți in Turcia si Siria.

- La o saptamana dupa cutremurele devastatoare care au lovit Turcia și Siria, echipele de salvare continua sa scoata de sub daramaturi trupurile celor care nu... The post Actorul turc Cagdas Cankaya și soția sa, cantareața Zilan Tigris, gasiți morți printre daramaturi appeared first on Special Arad ·…

- Un bebelus de doua luni a fost scos in viata de sub daramaturi de echipele de salvare in provincia turca Hatay, la 128 de ore dupa seismele devastatoare care au lovit in aceasta saptamana Turcia si Siria, a anuntat agentia turca Anadolu, citata de DPA și Agerpres. Copilul a fost scos de sub daramaturi…

- Echipele de salvare din Romania au reusit sa gaseasca inca un supravietuitor sub blocurile daramate in Turcia, in urma cutremurelor fevastatoare care au afectat si Siria.Ei au reusit sa scoata de sub daramaturi o femeie, constienta si cooperanta. "La solicitarea expresa a autoritatilor turce, misiunile…

- Tacerea este soluția pentru a identifica cel mai slab sunet, care ar putea fi indiciul unui supraviețuitor ingropat sub ruinele cauzate de cutremurul recent din Turcia și Siria. Printre ramașițele unei cladiri prabușite cu 14 etaje din orașul turc Adana, miercuri, la fiecare cateva minute, țipatul…

- O imagine in care apare un caine stand langa mana unei persoane care ar fi fost prinsa sub daramaturi circula intens pe rețelele sociale. Poza nu este insa de zilele acestea, dupa cutremurele devastatoare din Turcia și Siria, ci din 2018, potrivit thequint.com.