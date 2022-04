Trei studii și o concluzie comună: un vaccin contra meningitei B ar putea asigura o protecție de până la 40% contra gonoreei Un vaccin deja existent contra meningitei de tip B ar putea proteja și contra gonoreei, o boala cu transmitere sexuala, care crește mult riscul de infectare cu HIV. Este concluzia comuna a trei studii publicate anul acesta la 12 aprilie in revista The Lancet Infectious Diseases, descrise de Sante magazine. Aceasta infecție, cunoscuta sub numele de blenoragie sau gonoree, este provocata de o bacterie. Majoritatea persoanelor afectate sunt cu varste intre 15 și 50 de ani, precizeaza Organizația Mondiala a Sanatații, cei mai afectați fiind barbații sub varsta de 30 de ani. In 2020, in lume, au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

