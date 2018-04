Cei trei studenti au disparut in timp ce se intorceau de la o filmare in afara orasului Guadalajara, in cadrul studiilor la universitate.

Daniel Diaz, 20 de ani, Marco Avalos, 20 de ani, si Salomon Aceves Gastelum, 25 de ani, au fost rapiti, torturati si apoi executati, dupa care corpurile lor neinsufletite au fost dizolvate in acid, au transmis luni anchetatorii.

"Cadavrele lor au fost dizolvate in acid pentru a nu mai ramane nicio urma", au spus investigatorii.

Testele ADN au permis identificarea anumitor resturi umane ca fiind ale lor intr-o casa unde saptamana trecuta…