- Traficul rutier se desfasoara ingreunat, marti seara, pe Autostrada A1, intre Sibiu si Sebes, in zona Cristian, dupa ce o femeie a lovit glisiera mediana si masina a luat foc, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident grav in Sancraieni, Harghita, intre o mașina și un microbuz cu 20 de persoane. Un barbat a murit, dupa ce mașina in care se afla s-a ciocnit violent de un microbuz. A fost activat planul roșu de intervenție. Impactul violent a avut loc, luni, pe DN12, in localitatea Sancraieni. Un autoturism…

- Doi copii care mergeau pe marginea drumului spre scoala sunt in stare grava, dupa ce au fost raniti, marti dimineata, de o masina care a derapat si s-a rasturnat pe DN 1A, in Maneciu, judetul Prahova. Unul dintre copii este in coma. Un grav accident s-a petrecut pe DN1A, in Maneciu, unde un autoturism…

- Un sofer grabit nu a mai tinut cont ca trebuie sa ocoleasca sensul giratoriu de la intersectia dintre Autostrada A4 si DN 39 si a mers drept inainte, pentru ca stia el ce stia: inainte este mai bine.Asa se face ca s a ales cu masina facuta praf, concediul ratat si cu ceva bani pe care trebuie sa ii…

- O persoana a murit, iar alte patru persoane au fost ranite, duminica dimineata, dupa ce masina in care se aflau, care circula cu viteza foarte mare, s-a rasturnat pe autostrada A1, intre Timisoara si Arad. O coloana de masini de ...

- A doua zi de Paști incepe cu o veste tragica. Un accident cumplit s-a produs, luni dimineața, pe Centura orașului București. In urma incidentului care a produs o victima, traficul a fost suspendat pe porțiunea de drum respectiva.

- Un accident mortal a avut loc vineri dimineața, in jurul orei 6.00, pe autostrada A1 Sibiu-Deva, pe sensul de mers Sebes catre Sibiu, in care a fost implicat un autovehicul. O femeie a decedat in urma evenimentului rutier. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca…

- Accident in Chisinau. O masina a Politiei a fost lovita, din spate, de un alt automobil. Impactul a avut loc in jurul orei 13:00 la intersectia strazilor Calea Iesilor cu Ceucari. Soferul masinii are insa o alta versiune.