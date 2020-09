Trei străzi din Timişoara rămân joi fără apă caldă Colterm anunta ca joi, 10 septembrie, va fi intrerupta furnizarea apei calde pe trei strazi din Timisoara. Acest lucru se intampla in vederea remedierii unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua de furnizare Intreruperea furnizarii apei calde va avea loc in intervalul orar 8.00 – 18.00. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: ... The post Trei strazi din Timisoara raman joi fara apa calda appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

