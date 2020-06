Stiri pe aceeasi tema

- Trei spitale din Capitala vor fi incluse intr-un studiu realizat de OMS in 40 de țari, prin care va fi analizata eficicența a patru scheme terapeutice diferite aplicate pacienților cu COVID-19.Studiul „Solidarity” este desfasurat de OMS in 40 de tari. Expertii vor analiza eficienta a patru…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a inaugurat un spital special pentru coronavirus, in Capitala. Este vorba despre o secție extrena a Spitalului ”Victor Babeș”, care va putea primi 500 de bolnavi și este dotat inclusiv cu zona special amenajata pentru odihna medicilor.Citește și: VERDICT…

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, cel care a vindecat peste 200 de pacienți bolnavi de coronavirus, spune ca ”suntem inca pe panta ascendenta a imbolnavirilor si a deceselor” si ca ”sunt tot mai multi pacienti in stare grava internati, iar sectiile…

- Gabriela Firea a verificat miercuri modul in care sunt primiti angajatii din spitale intr-una dintre unitatile temporare de cazare. Este vorba despre hotelul unde este cazat personalul medical de la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes". Aici sunt puse la dispozitie…

- Criza din sistemul de sanatate e generata de internarea inutila a pacienților bolnavi de coronavirus, dar care nu au simptome, acuza o tanara spitalizata la Matei Balș. O tanara de 21 de ani care s-a intors recent din Marea Britanie si care este acum internata intr-un salon la Institutul de Boli…

- O companie din București a dezvoltat primul prototip funcțional de robot autonom de dezinfecție. Acesta dezinfecteaza cu ajutorul radiatie UV-C și nu necesita contactul uman. Este similar cu aparatul din Danemarca folosit acum de Institutul “Matei Balș”, din Capitala. Laboratorul de cercetare și dezvoltare…

- Rezultatul celui de-al doilea test efectuat pacientului din Caracal in varsta de 51 ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș“ Craiova, a ieșit pozitiv, anunța reprezentanții Prefecturii Dolj. Pacientul va ramane in izolare la Spitalul Clinic de Boli…

- Pacientul va ramane in izolare la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș" Craiova.Acesta a ajuns la Craiova dupa ce, inițial, a fost testat in Olt și proba trimisa la "Matei Balș", in Capitala. Acolo, a ieșit testul pozitiv. Ulterior, la prima testare efectuata la…