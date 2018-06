Trei soldaţi israelieni au fost răniţi în Cisiordania într-un atac cu maşină-berbece (armată) Trei soldati israelieni au fost raniti usor sambata, in Cisiordania, intr-un atac cu masina-berbece comis de un palestinian care a fugit, a anuntat armata, citata de AFP.



Atacul s-a produs in timpul unei patrulari de rutina a soldatilor in satul Hussan, aproape de Bethleem. Trupele israeliene au lansat apoi operatiuni de cautare a soferului, a adaugat armata, intr-un comunicat, fara a furniza alte detalii.



"Trei soldati au fost raniti usor si au primit ingrijiri la fata locului. Au fost transportati la spital pentru a primi tratament medical suplimentar", arata comunicatul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

