Trei șoferi drogați prinși în aceeași zi, la Râșnov La data de 29 martie 2021, in jurul orei 09.10, polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Rașnov au oprit in trafic, pentru control, un barbat, in varsta de 31 ani, din municipiul București, care conducea un autovehicul pe DN1E, pe raza Stațiunii Rașnov, județul Brașov. Procedandu-se la testarea conducatorului auto cu aparatul DrugTest rezultatul a fost pozitiv. Prin urmare, acesta a fost condus la o unitate medicala autorizata pentru recoltarea de probe biologice, in vederea stabilirii cu exactitate a prezenței substanței psihoactive in organism. In cauza, s-a intocmit dosar penal in care se efectueaza… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

