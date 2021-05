Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 02-03 mai a.c., politistii bacauani au efectuat verificari la domiciliile unor persoane fata de care a fost dispusa masura preventiva a arestului la domiciliu. Trei tineri au fost depistati incalcand aceasta masura. Politistii bacauani angrenati in activitatile de mentinere a ordinii si…

- Zeci de șoferi au fost sancționați, iar unii au ramas fara permisul de conducere in urma unei razii care a avut loc pe strazile orașului București, in noaptea de vineri spre sambata. Acțiunea Poliției...

- Val de infracțiuni rutiere, pe șoselele din județul Alba. Șoferi beți și fara permis, depistați de polițiști in trafic Polițiștii din județul Alba au depistat in trafic doi șoferi care conduceau sub influența bauturilor alcoolice și care nu dețineau permis de conducere corespunzator autovehicolului…

- Doi tineri, din Bulz, județul Bihor, și Negreni, județul Cluj, au fost depistați de catre polițiștii de la rutiera in timp ce conduceau sub influența substanțelor interzise. Cei doi șoferi au fost duși la o unitate medicala pentru prelevarea de probe biologice. Ambii au dosar penal in prezent. Primul…

- VAL de INFRACȚIUNI rutiere in Alba, in acest weekend. Șoferi beți, fara permis sau cu dreptul de a conduce suspendat, depistați de polițiști la volan Infracțiunile s-au petrecut in lanț in acest weekend in județul Alba, polițiștii au depistat mai mulți șoferi care au condus sub influența alcoolului,…

- Doi șoferi in stare de ebrietate avansata au fost depistați in trafic, ieri, de catre polițiștii de patrulare, iar unul dintre ei avea ca pasageri cinci copii. Potrivit INSP, primul caz a avut loc in orașul Șoldanești.

- A fost razie pe șoselele din Timiș, sambata, 6 martie. Polițiștii rutieri au oprit aproape 900 de autoturisme, au aplicat peste 450 de amenzi in valoare de peste 180.000 de lei. Zeci de șoferi au ramas fara permisele de conducere.

- PERICOLE pe șoselele din Alba. Șoferi fara permis sau cu permisul suspendat, depistați de polițiști. Polițiștii rutieri din județul Alba au depistat in trafic doi șoferi care au condus fara sa dețina permis de conducere și un șofer care conducea cu permisul suspendat. Cercetarile sunt continuate. La…