Trei şoferi, depistaţi drogaţi la volan Doua persoane din Craiova si una din comuna Afumati sunt cercetate de politisti pentru comiterea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Potrivit oamenilor legii, cei trei au fost depistati conducand dupa ce au consumat substante psihoactive. Politistii doljeni spun ca doi craioveni, un barbat si o femeie, au fost depistati conducand sub influenta drogurilor in noaptea de vineri spre sambata. „In noaptea de 28 spre 29 octombrie, ora 00.35, politistii din cadrul Secției 2 Poliție Craiova, in timp ce desfașurau activitați pe linie rutiera in cadrul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

