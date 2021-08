Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului Rutier Timiș impreuna cu polițiștii Biroului Rutier Timișoara au fost matinali azi și i-au pus sa sufle in fiola pe mai mulți șoferi in timpul unei razii, care a avut loc intre orele 07:00 și 09:00. Agenții au controlat 127 de autovehicule și au facut 88 de testari cu aparatul…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistiidin judetul Constanta. In cauze au fost intocmite dosare de cercetare penala.La data de 6 iulie, in jurul orei 22.20, politisti din cadrul Sectiei 6 Rurala Cernavoda au identificat un barbat de 19 ani, care a condus un autoturism, in comuna Rasova,…

- Poliția de la Rutiera a dat aproape 300 de amenzi in weekend. Intre 2 și 4 iulie, agenții au reținut 47 de permise de conducere pentru neacordarea prioritatii de trecere pietonilor si vehiculelor, nerespectarea regulilor privind efectuarea manevrei de depasire si limitelor legale de viteza, conducere…

- In data de 2/3 iulie, polițiștii Serviciului Rutier Timis, Biroului Rutier, Sectiilor Urbane, Rurale si Biroului Centru Universitar din cadrul Politiei Municipiului Timisoara au desfașurat o acțiune cu efective marite pe principalele artere oraș si localitatile din zonele de compententa. Scopul a fost…

- Aproape zilnic, poliția depisteaza in trafic șoferi care ignora legea și pericolul și se urca la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Este și cazul a patru barbați, de 33, 42, 49 și 59 de ani, care s-au ales cu dosare penale pentru infracțiunile comise. Joi, in jurul orei 18:50, polițiștii orașului…

- Verificari in trafic, noaptea trecuta la Constanta.In noaptea de 19 spre 20 iunie, politistii Directiei Rutiere, Serviciului Independent Rutier pentru Misiuni Speciale si ai Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au derulat o actiune, in judetul Constanta, in intervalul orar 21.00 01.00, pentru…

- Mai mulți agenți de la Poliția Rutiera au participat la o razie in noaptea de vineri spre sambata. Ei au controlat 1.340 de autovehicule și au dat 387 de amenzi in valoare totala de 133.730 de lei. Polițiștii au reținut 61 de permise de conducere, dintre care 30 pentru conducerea sub influența bauturilor…

- Un șofer care transporta elevi la școala, joi dimineața, a fost depistat baut, la un control al polițiștilor, care deruleaza, la nivel național, o acțiune pentru siguranța transportului de persoane. Șoferul de microbuz, care transporta copii, a fost depistat cu o alcoolemie de 0,42 mg/l alcool…