Trei șoferi beți prinși în trei ore la Iași sâmbătă dimineață Sambata, 30 aprilie, in intervalul orar 06.30-09.00, politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi au actionat, pe raza de competenta, pentru cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice si prevenirea accidentelor rutiere, in special a celor produse pe fondul conducerii sub influenta alcoolului. In cadrul actiunii, au fost verificate 25 de autoturisme si au fost legitimate 27 de persoane. In urma neregulilor constatate, au fost aplicate 13 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 7.250 de lei, dintre care 3 pentru conducere sub influenta alcoolului. De asemenea, au fost retinute… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

