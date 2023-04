Cel mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research și-a propus sa afle mai multe detalii despre cum se pregatesc romanii in așteptarea sarbatorilor de Paște și in ce masura comportamentele și nevoile acestora s-au schimbat comparativ cu studiul similar desfașurat in 2019. Cei mai mulți dintre romani (83%) iși vor petrece sarbatorile de Paște acasa, in familie 6 din 10 romani intenționeaza sa cumpere cadouri cu ocazia Paștelui, in special copiilor (64%) sau partenerei/ului de viața (61%) Comparativ cu anul trecut, masa de Paște va fi mai puțin imbelșugata pentru 75% dintre romani Unde…