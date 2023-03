Trei sferturi dintre români ar cumpăra produse de pe piața neagră, mai ieftine Trei sferturi dintre cei intervievați cred ca, in contextul creșterii prețurilor, oamenii vor fi tentați sa cumpere produse de pe piața neagra, la prețuri mai mici. Majoritatea romanilor considera ca puterea de cumparare a scazut in 2022 și sunt pesimiști cu privire la evoluția nivelului de trai in 2023. Mai mult de jumatate dintre participanții la cercetare cred ca vor trai mai rau in acest an. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

