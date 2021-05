Trei sferturi dintre pensiile contestate în instanță au fost majorate Au contestat și au caștigat: aproape trei sferturi dintre covasnenii care s-au aratat nemulțumiți de nivelul pensiilor au primit satisfacție in instanțele de judecata. Conform datelor prezentate de ministrul Muncii, Raluca Turcan, 70% dintre pensionarii din Covasna care au contestat in instanța deciziile de calculare sau recalculare a pensiilor au avut caștig de cauza. Suma platita in primele luni ale acestui an pentru asistența juridica de catre Casa de Pensii Covasna este de 22 000 lei, iar totalul achitat la nivel național in ultimii cinci ani depașește 40 de milioane de lei. „Sunt cifre care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

