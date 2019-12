Trei sferturi dintre locuitorii Seulului susţin că cele două Corei trebuie să se unească O proportie de 74,2% dintre locuitorii orasului Seul considera ca cele doua Corei ar trebui sa se uneasca, indica un sondaj de opinie realizat de primaria capitalei sud-coreene, citat miercuri de agentia de presa Yonhap.



Sondajul, realizat online pe un esantion de 2.000 de persoane, arata ca 25,6% dintre locuitorii Seulului considera ca reunificarea Coreii trebuie sa se produca in 20 de ani, iar 20,2% cred ca acest termen ar trebui sa fie 30 de ani.



Aproximativ 17% sunt de parere ca reunificarea tarii este imposibila.



Referitor la perspectivele relatiilor intercoreene… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump este considerat de germani mai periculos decat omologii sai rus Vladimir Putin, nord-coreean Kim Jong Un si chinez Xi Jinping, dar si decat liderul suprem iranian Ali Khamenei, indica un sondaj de opinie realizat de YouGov si publicat miercuri de DPA. …

- GALA GSP 2019 // Gica Hagi este cel mai apreciat sportiv din Romania, arata un sondaj reprezentativ la nivel național comandat de Gazeta Sporturilor și realizat de GfK, una dintre cele mai mari companii de cercetare de piața din lume. Despre metodologie: Studiul a fost realizat de GfK Romania in exclusivitate…

- Gazeta Sporturilor a publicat marți, la Gala GSP, un amplu sondaj, realizat de GfK, una dintre cele mai mari companii de cercetare de piața din lume. Despre metodologie: Studiul a fost realizat de GfK Romania in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor și este reprezentativ la nivel național, pentru…

- ISU Timis anunta ca s-a dispus permiterea accesului persoanelor in locuintele din imobilul de pe strada Vaida Voievod, deoarece nu au mai fost identificate substante toxice in urma masuratorilor efectuate de catre echipele CBRN. "In urma masurilor de neutralizare efectuate la imobilul de pe strada…

- Cifrele arata ca Dan Barna a scazut, dupa o serie de gafe de campanie, dar și in urma dezvaluirilor facute de presa privind problemele de integritate ale candidatului USR-PLUS. Ca urmare, in țara ordinea preferințelor s-a schimbat, dan Barna coborand pe poziția a patra. Clasamentul la varf…

- Trei sferturi din populația cu venituri sub medie din aceste țari considera ca are o situație prospera Șase din zece respondenți din țarile emergente declara ca accesul la serviciile financiare i-a ajutat sa devina mai prosperi Trei sferturi dintre respondenți considera ca guvernul din țara lor este…

- Locuitorii din cartierul Bistrița Lac reclama ca o haita de maidanezi, de talie mare, a invadat zona. Asta dupa ce lacul de la insula a fost umplut, iar patrupedele care traiau in albie au fost nevoite sa plece. „Cartierul Bistrița Lac a fost... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Numarul americanilor care considera ca presedintele Donald Trump ar trebui sa fie destituit a crescut cu opt puncte procentuale in ultima saptamana, indica un sondaj de opinie Reuters/Ipsos, citat de Agerpres. Accentuarea antipatiei fața de Trump vine in contextul publicarii transcriptului convorbirii…