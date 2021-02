Trei sferturi dintre localităţile din acest județ au rata de infectare de sub 1 la mie Prahova este județul in care trei sferturi dintre localitati inregistreaza o rata a infectarilor de sub 1 la mia de locuitori. In 20 de comune din județ acest indice este zero. Ploiesti este orașul care depaseste indicele de infectare de 1 la mie. Sinaia inregistreaza cea mai ridicata rata a imbolnavirilor. 76 dintre cele 104 localitati ale judetului au inregistrat, in ultimele 14 zile, o rata de infectare cu noul coronavirus de sub 1 la mia de locuitori. Dintre acestea, 20 de localitati, toate din mediul rural, nu au raportat niciun caz de COVID-19 in ultimele doua saptamani. „In ceea ce priveste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

