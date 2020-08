Stiri pe aceeasi tema

- Un cunoscut dezvoltator imobiliar din Capitala a fost retinut vineri, de polițiștii de la Omoruri, dupa ce in urma cu o saptamana a vrut sa isi ucida sotia in timp ce se aflau la mare. El urmeaza sa fie prezentat in fața judecatorilor Tribunalului București, pentru emiterea unui mandat de arestare preventiva.…

- Trendul epidemiei COVID-19 a fost descendent in ultima saptamana in 10 județe, insa in București și alte 12 județe este in continuare ascendent, potrivit analizei saptamanale a Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). In urma cu o saptamana, epidemia nu intrase pe un trend descendent in niciun…

- Medicul Virgil Musta, șeful secției Boli Infecțioase II de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, a comentat subiectul testelor fals-pozitive, care a inflamat destul de mult populatia in ultima perioada. El explica ca astfel de rezultate fals-pozitive, cum s-a intamplat in cazul jucatorilor de la…

- Bucureștiul a depașit 5.000 de cazuri de COVID-19 de la debutul pandemiei, inregistrand astazi 118 cazuri noi. Este cel mai mare numar de infectari raportat in ultimele 24 de ore, fața de celelalte județe. Argeș și Prahova sunt pe locurile urmatoare, cu cate 108 cazuri noi raportate de la bilanțul…

- Un cetatean roman care lucra la o companie de prelucrare a carnii din Straubing-Bogen (landul Bavaria) a fost internat intr-o unitate medicala, dupa ce a fost depistat pozitiv cu Covid-19, iar alti 41 au fost testati pozitiv, majoritatea fiind asimptomatici, informeaza, sambata, un comunicat de presa…

- Oficiali din domeniul sanatatii din nord-vestul Germaniei continua sa investigheze un focar de coronavirus izbucnit la un restaurant din Saxonia Inferioara, in contextul in care numarul de persoane testate pozitiv continua sa creasca, relateaza luni DPA, preluat de Agerpres. Sapte persoane au fost testate…