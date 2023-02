Ger și vant puternic, astazi, in aproape trei sferturi din țara, sunt in vigoare coduri portocalii de viscol pe litoral și in Carpații Meridionali, la altitudini mari, anunța Rador.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.

DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEcondamna…