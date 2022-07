Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana 27 iunie – 1 iulie 2022, Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) deruleaza cea de-a 12-a reuniune a diplomatilor comerciali, respectiv a reprezentantilor economici ai Romaniei in strainatate. Actiunea cuprinde un ansamblu de evenimente si analize dedicate stimularii exporturilor…

- Romania este singurul stat european, dintre cele sapte care s-au angajat juridic sa adopte moneda euro, care nu mai indeplineste niciun criteriu de convergenta. Asta desi, la un moment dat, Romania a indeplinit (ultima data in 2016 – inainte de-a intra in vigoare legile cu caracter electoral luate de…

- Banca Naționala a Moldovei și Guvernul Republicii sint in egala masura responsabile de nivelul inflației. O astfel de opinie a fost exprimata de expertul independent, fostul viceprim-ministru, fostul ministru al Economiei Republicii Moldova, Alexandr Muravschi, vorbind in cadrul emisiunii "Mecanismul…

- Rata anuala a inflației a crescut la 13,76% pentru luna aprilie, fața de anul trecut, noteaza Agerpres . Gazele naturale s-au scumpit cu 85,27% in ultimul an, iar cartofii si uleiul de gatit s-au scumpit cu 41,84%, respectiv 38,19%, potrivit datelor Institului Național de Statistica. Comparativ cu luna…

- Banca Centrala a Cehiei a majorat rata dobanzii mai mult decat estimau economistii, in urma accelerarii inflatiei si a inaspririi pietei fortei de munca, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- „Invadarea Ucrainei a dus la creșterea prețurilor la gaze și la alimente in intreaga lume. Am facut multe progrese și avem o oportunitate incredibila in fața noastra, dar știm ca oamenii se lupta in continuare cu creșterea prețurilor”, a precizat el.Biden a dar vina pe președintele rus Vladimir Putin…

- Creșterea inflației la 10.2% trebuie privita in context european, dar cel mai important lucru este ca moneda euro nu a depașit cinci lei, spune președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Este o influența venita din zona euro. Dupa cum bine știți și in Franța, și in Spania, și in Italiași in Germania, in toate…

- Deputatul PSD de Suceava, Mirela Adomnicai, a declarat sa social democrații vin din nou cu masuri concrete pentru susținerea populației și firmelor romanești pentru a face fața crizei generata de conflictul din Ucraina și creșterii inflației. Mirela Adomnicai a spus ca PSD, la fel cum a procedat la…