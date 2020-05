Trei șefi de stat, scandalizați! Rusia, acuzată că falsifică istoria! Intr-o declaratie comuna, cei trei sefi de stat, ale caror tari ocupate candva de URSS sunt in prezent membre ale UE si NATO, au cerut „adevar si justitie”, altfel spus recunoasterea crimelor din epoca comunista si a responsabilitatii URSS in declansarea razboiului. „Denaturarea evenimentelor istorice care au dus la cel de-al Doilea Razboi Mondial si la divizarea Europei in urma conflictului reprezinta un efort deplorabil de falsificare a istoriei si pune sub semnul intrebarii fundamentul insusi al ordinii internationale contemporane”, au avertizat cei trei presedinti. Aducand in acelasi timp… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a raportat joi 11.231 de noi cazuri de infectii cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, un nou record zilnic, care ridica la 177.160 totalul cazurilor de COVID-19 inregistrate pana in prezent, bilant care plaseaza statul rus pe locul cinci in lume la numarul de contaminari, devansand Germania…

- MOSCOVA, 1 mai – Sputnik, Maria Naumenko. Pe 8 mai postul de televiziune Kultura va prezenta semifinala a Festivalului Internațional de Muzica “Dumul spre Ialta”. La sfarșitul lunii aprilie muzicienii finaliști din mai multe țari urmau sa ajunga in Crimeea pentru a interpreta in limbile lor materne…

- Mai multe tari europene incep saptamina cu masuri provizorii de relaxare a interdictiilor din timpul epidemiei. Ridicarea treptata a masurilor de carantina este influentata de incetinirea ratei infectiei si capacitatii mari de testare pentru o identificare rapida a contactilor. Se reaprind la viata…

- Ministerul de Externe polonez a trimis o nota diplomatica ambasadei ruse la Varsovia, solicitand din nou Moscovei sa-i restituie epava avionului in care calatorea, intre altii, presedintele Lech Kaczynski, si care s-a prabusit in apropiere de Smolensk (vestul Rusiei) in 2010, informeaza vineri dpa.…

- Estonia si Letonia vor trimite nave incepand de marti pentru a-si repatria sutele de cetateni blocati la granita dintre Germania si Polonia, in urma deciziei acesteia din urma de a-si inchide granitele din cauza epidemiei de coronavirus, transmite Reuters, citand surse oficiale. Cele trei…

- Joi, 5 martie, Batalionul 817 Artilerie ”PETRU RAREȘ”, cu sprijinul Primariei localitații Prundu-Bargaului și al Fundației ”Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de Biruința”, organizeaza o serie de manifestari pentru a marca sarbatoarea de suflet a militarilor de ieri si de astazi ai batalionului…

- Romania este unul dintre micii poluatori ai Europei si una dintre campioanele reducerii de Emisii de Gaze de Sera (GES). Angajamentul Uniunii Europene pentru anul 2020 a fost de reducere a emisiilor GES cu 20% pana in anul 2020 comparativ cu nivelul emisiilor din anul 1990 si realizase deja, in 2017,…

- “Niciodata sa nu spui niciodata”. Anume așa a reacționat Gazpromul prin reprezentantul sau oficial la declarația ministrului Energiei al SUA, Dan Brouillette, care și-a exprimat convingerea ca Rusia nu va reuși sa finalizeze de sine statator construcția Nord Stream–2 din cauza lipsei tehnologiilor…