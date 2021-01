Stiri pe aceeasi tema

- Alin Chitu ar urma sa fie secretar de stat la Ministerul Finanțelor pe zona de fiscalitate, conform pagini de facebook a PNL Timiș. El a fost propus de Biroul Politic Județean al PNL Timiș.Absolvent de ASE, el este membru al boardului Imprimeriei Naționale, a lucrat ca director la Deloitte România…

- Parintele Academician Mircea Pacurariu a trecut la Domnul in dimineața zilei de miercuri, 13 ianuarie 2021.Profil biograficParintele Mircea Pacurariu s-a nascut la 30 iulie 1932, in Hunedoara. A urmat școala primara la Oraștie si Deva, apoi Liceul Teoretic „Decebal" din Deva.Timp de un ...

- In data de 13.01.2021, in jurul orei 20:00, un tanar de 18 ani, din municipiul Orastie, care conducea un autoturism pe D.J. 705, pe raza localitații Gelmar, din direcția Oraștie – Geoagiu, a iesit in afara patii carosabile, unde a lovit o borna kilometrica. In urma accidentului a rezultat…

- Pr. Acad. Mircea Pacurariu a trecut in neființa, in aceasta dimineața. Parintele Mircea Pacurariu s-a nascut la 30 iulie 1932, in Hunedoara. A urmat școala primara la Oraștie si Deva, apoi Liceul Teoretic „Decebal” din Deva. In perioada 1951-1952 a urmat cursurile Facultații de Istorie a Universitații…

- Zece centre de vaccinare vor fi disponibile in județ pentru vaccinarea populației din etapa a doua a campaniei. Localitate Denumire Adresa Localitati deservite BRAD Spitalul Municipal Brad Str. Spitalului, nr. 3 Brad, Vața de Jos, Baia de Criș, Luncoiu de Jos, Valișoara, Criscior, Bucureșci,…

- Este a patra așezare urbana hunedoreana intrata in aceasta zona The post MUNICIPIUL ORAȘTIE, IN ZONA ROȘIE EPIDEMIOLOGICA Este a patra așezare urbana hunedoreana intrata in aceasta zona appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- O tanara de 27 de ani, a fost transportata la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc chiar pe trecerea de pietoni din fața unui complex comercial. „In data de 02.11.2020, ora 10:35, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca, pe…