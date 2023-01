Trei scenarii pentru viitorul Rusiei

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 18 ianuarie, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a comparat acțiunile recente ale Statelor Unite cu cele ale lui Adolf Hitler și Napoleon Bonaparte, afirmand intr-o serie de declarații delirante pentru un diplomat de rangul sau ca Washingtonul a subjugat Europa pentru a purta un razboi…

- Exporturile de gaze ale Gazprom in afara fostului bloc sovietic au scazut cu 45,5% in 2022, potrivit rezultatelor anunțate luni, dupa un an marcat de o scadere brusca a livrarilor catre Europa in urma sancțiunilor occidentale impotriva ofensivei din Ucraina. Directorul general al Gazprom, Alexei Miller,…

- Trei persoane si-au pierdut viata in explozia produsa in centrul Rusiei la un gazoduct care transporta gaz din Arctica spre Europa via Ucraina, au anuntat marti responsabili locali si agentia TASS, transmite Reuters. Responsabili locali au indicat pe Telegram ca fluxul de gaz prin sectiunea gazoductului…

- Rusia, al doilea mare exportator de petrol din lume, nu va vinde petrol care face obiectul unui plafon de preț occidental, chiar daca va trebui sa reduca producția, a declarat omul de baza al președintelui Vladimir Putin in domeniul energiei. Rusia, al doilea cel mai mare exportator de petrol din lume,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi la o conferinta pe teme de securitate ca Europa ar trebui sa revina la "ordinea de pace" care exista cu Rusia inainte de razboiul din Ucraina si "sa rezolve toate chestiunile de securitate comuna", daca presedintele rus Vladimir Putin va renunta la agresiunea…

- Administratia Volodimir Zelenski si-a reafirmat, luni, pozitia oficiala in razboiul cu Rusia, cerand retragerea armatei ruse de pe teritoriul Ucrainei si subliniind ca nu refuza negocierile, dar le vrea cu "viitorul lider" de la Moscova, intrucat presedintele Vladimir Putin nu ar fi "pregatit".

- Inalți oficiali ai celor mai mari doua puteri ale UE, Franța și Germania, au acuzat SUA ca suprataxeaza gazul natural lichefiat (GNL) și ca folosesc razboiul din Ucraina și criza energetica pentru a obține profit și a face Europa dependenta de gazul sau. Inainte de razboiul din Ucraina, Rusia era cel…