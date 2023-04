Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca, presedinte al PNL, a declarat, luni, la Focsani, ca exista trei posibile scenarii pentru comasarea alegerilor de anul viitor, dar a cerut specialistilor din partid sa gaseasca solutii care sa fie legale, constitutionale pentru organizarea comasata a acestora, informeaza AGERPRES…

- Premierul Nicolae Ciuca, presedinte al PNL, a declarat, luni, la Focsani, ca exista trei posibile scenarii pentru comasarea alegerilor de anul viitor, dar a cerut specialistilor din partid sa gaseasca solutii care sa fie legale, constitutionale pentru organizarea comasata a acestora."Este o discutie…

- Nicolae Ciuca, premier al Romaniei, a anunțat ca in PNL e format un grup de lucru care sa pregateasca mai multe scenarii privind comasarea alegerilor, care sa fie apoi negociate cu PSD, pentru a fi diminuat numarul de teste electorale din 2024.

- Analistul Radu Tudor prezinta doua posibile consecințe dupa doborarea de catre ruși a dronei militare americane in largul Marii Negre. Ambele scenarii tensioneaza și mai mult situația din regiune, și așa agitata in urma invaziei Rusiei in Ucraina.Radu Tudor prezinta in analiza sa situația de moment,…

- Mutare de ultima ora in coalitia de guvernare. Au loc negocieri intense pentru comasarea alegerilor de anul viitor. Ideea a doua randuri de alegeri a redevenit de actualitate in coalitie, in contextul in care sondajele de opinie din ultima perioada pare s

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, luni, ca un scenariu care sa prevada comasarea, anul viitor, a alegerilor locale si parlamentare nu este posibil din punct de vedere constitutional, transmite Agerpres.