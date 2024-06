Trei săptămâni de la tragedia de la Natisone. Salvatorii încă îl caută pe Cristian Cristian Molnar, romanul luat de viitura in Italia la sfarșitul lunii mai, este cautat acum pe malul raului Natisone, dupa ce salvatorii au scotocit defileele periculoase ale raului, potrivit news.ro. Echipele de salvatori au fost la Premariacco, in Friuli, și au cautat „atat cat a fost posibil sa caute”, a explicat primarul localitații, Michele De Sabata. „Dar faptul ca munca scafandrilor a fost temeinica este demonstrat de ultimele descoperiri”, subliniaza De Sabata, citat de News.ro. Apele au returnat cartea de credit a uneia dintre fete și un cercel, dar nu s-a precizat daca acestea aparțin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

