Trei săptămâni de carantină impusă într-o țară din Orientul Mijlociu O țara din Orientul Mijlociu va fi in carantina pentru o perioada de trei saptamani. Masura se aplica incepand cu vineri dupa-amiaza. Guvernul israelian a impus carantina cu cateva ore inainte de Ros Hasana, anul nou evreiesc, informeaza AP și news.ro. Țara se confrunta cu o creștere semnificativa a numarului de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus, miercuri fiind raportate peste 5 000 de noi contaminari. Incepand de vineri dupa-amiaza, cetațenii nu se vor putea deplasa pe o raza mai mare de 500 de metri de casele lor, adunarile de peste 10 persoane in interior vor fi interzise, iar scolile, restaurantele,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

