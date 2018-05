Stiri pe aceeasi tema

- Politistii dejeni, cerceteaza un barbat de 28 de ani din Caseiu, si un minor 16 ani din municipiul Dej, pentru talharie calificata. La data de 02 mai, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției municipiului Dej, au reusit identificarea autorilor unei infractiuni de talharie calificata…

- Aseara, in jurul orei 19,00, politistii au fost sesizați prin S.U.A.U. 112 ca pe strada Avram Iancu din orașul Borșa s-a produs un accident rutier. La fata locului politistii au identificat o tanara de 23 de ani din oras, care a precizat ca in timp ce mergea pe partea carosabila, un autoturism condus…

- Barbatul are 53 de ani și este domiciliat in județul Arad. S-a prezentat, marți la pranz, in Punctul de Trecere a Frontierei Jimbolia pentru efectuarea formalitaților la frontiera. La controlul documentelor, polițiștii de frontiera au descoperit ca individul era dat in urmarire pentru arestare,…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au identificat pe un barbat de 38 de ani, din municipiul Alba Iulia, ca persoana banuita de comiterea unui furt din locuinta. Se pare ca, in seara zilei de 6 aprilie, barbatul ar fi profitat de faptul ca poarta si usa…

- Un barbat a fost ridicat din preajma unui complex comercial din Sectorul 1 si este audiat la aceasta ora. Anchetatorii nu au, insa, indicii clare ca ar fi barbatul care a incendiat mai multe masini saptamana trecuta. In ultimele zile au fost audiati in jur de 20 de barbati care corespund semnalmentelor.…

- Un bebelus din Arad s-a nascut azi-noapte cu ajutorul unor politisti. Chiar pe strada, in fata agentilor de la ordine publica. Au gasit-o pe mama in travaliu, iar fetita nu a mai avut rabdare sa ajunga ambulanta.

- Politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, unde un tanar, de 24 de ani, din Cernavoda a condus un autoturism pe strada Salciilor, din Constanta, si ajungand la intersectie cu strada Liliacului, pe fondul nerespectarii indicatorului rutier Oprire, a patruns…

- O intamplare la limita dintre comic și tragic a avut loc aseara in Arad. Un sicriu in care se afla trupul neinsuflețit al unei persoane a fost „pierdut” pe carosabil de o firma de pompe funebre, potrivit arad24.ro. Incidentul a avut loc la intersecția strazilor Padurii și Dorobanților, in apropierea…