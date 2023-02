Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de rugby a Romaniei s-a calificat in semifinalele Rugby Europe Championship (REC) 2023, dupa ce s-a impus fara probleme, cu scorul de 56-5 (21-5), in fata reprezentativei Belgiei, intr-o partida disputata pe stadionul „Nelson Mandela” din Bruxelles, in Grupa B, adjudecandu-si totodata si punctul…

- Naționala de rugby a Romaniei intalnește, sambata, de la ora 19.30, la Brussel, formației Belgiei, in cel de-al doilea meci din Rugby Europe Championship. In urma cu o saptamana, in prima partida, selecționata tricolora a trecut, la București, de Polonia cu 67-27. Din grupa B mai face parte Portugalia,…

- Stephen Shennan a fost convocat la reprezentativa Romaniei pentru meciul cu Belgia, din grupele Rugby Europe Championship. Partida conteaza pentru etapa a doua și este programata sambata, 11 februarie, la ora 18.30, la Bruxelles. Șase jucatori ai formației SCM USV Timisoara s-au aflat in pregatiri pentru…

- Naționala de rugby a Romaniei intanește sambata, 11 februarie, in cea de-a doua etapa a Rugby Europe Championship, Belgia. Partida are loc pe Stadionul Nelson Mandela din Bruxelles, de la ora 19:30 (ora Romaniei). Meciul poate fi urmarit in direct pe Rugby Europe Tv, dupa crearea unui cont gratuit de…

- Nationala de rugby a Romaniei intalneste, sambata, echipa Belgiei, in cea de-a doua etapa a Rugby Europe Championship. Partida se va disputa pe Stadionul Nelson Mandela din Bruxelles, de la ora 19:30, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Nationala Romaniei de rugby a debutat cu un succes in fata Poloniei in noul sezon din Rugby Europe Championship, scor 67-27 (38-10). Primul eseu a fost marcat de Marius Simionescu, de la SCM USV Timisoara. Alti trei jucatori de la echipa banateana au evoluat in acest joc de ieri, de pe arena „Arcul…

- SCM USV Timisoara are sase rugbisti selectionati la echipa nationala a Romaniei pentru duelul cu Polonia din Rugby Europe Championship, primul meci din noul sezon al competitiei. Talonerul Eugen Capațina, aripa Marius Simionescu, pilierul Ciprian Chiriac, mijlocașii la gramada Gabriel Rupanu și Alin…

- SCM USV Timisoara are trei rugbisti selectionati la echipa nationala a Romaniei pentru duelul cu Polonia din Rugby Europe Championship, primul meci din noul sezon al competitiei. Talonerul Eugen Capațina, mijlocașul la gramada Gabriel Rupanu și flanker-ul Vlad Neculau s-au prezentat ieri la reunirea…