Trei tineri romani, prinsi la furat de unelte agricole, au incercat sa se ascunda in situl arheologic Pompeii e langa orașul italian Napoli. In fuga, acestia au trecut chiar prin parcul arheologic, luand-o la goana printre excavatii. Politistii au reusit sa prinda doi dintre ei, informeaza Observatornews citand prsa din Peninsula. Trei tineri romani, prinsi la furat de unelte agricole, in noaptea de duminca spre luni, au incercat fara succes sa scape de politistii aflati pe urmele lor. Fara sa mai tina cont de nimic, au luat-o la goana prin parcul arheologic din Pompeii. Potrivit napoli.occhionotizie.it…