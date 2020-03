Trei romani morți din cauza COVID-19 in Italia. “In conformitate cu informațiile obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, la acest moment, 29 de cetațeni romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19: 23 in Italia, doi in Namibia, unul in Spania, unul in Luxemburg, unul in Irlanda și unul in Tunisia. De asemenea, MAE precizeaza ca trei cetațeni romani au decedat ca urmare a infecției cu COVID-19 in Italia”, transmite MAE.