Trei români, grav răniți la Paris, într-un atac motivat de ură Un barbat care sufera de “tulburari psihologice grave” a ranit grav trei persoane cu un cuțit, sambata seara, la Antony, Paris, a declarat duminica prefectura Hauts-de-Seine, excluzand orice motiv terorist. Ancheta ulterioara a aratat ca atacul a fost motivat de ura, intrucat toate victimele – o femeie in varsta de 53 de ani și o […] The post Trei romani, grav raniți la Paris, intr-un atac motivat de ura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

