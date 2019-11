Stiri pe aceeasi tema

- JAF CA-N FILME LOVITURA… Trei barladeni, din care doi figurau ca directori de firme in Marea Britanie, au comis un jaf ca-n filme. Acestia au inchiriat un apartament situat chiar langa o casa de lux de bijuterii din Londra si au sapat un tunel pana in interiorul Bijuteriei. Potrivit anchetatorilor,…

- Trei romani, dintre care doi sunt directori ai unor firme, sunt suspectati de un jaf de zile mari dupa ce au sapat un tunel dintr-un apartament pana in interiorul unei celebre case de bijuterii din Londra, scrie Ziarul de Iasi.

- Trei romani au fost extradati in Marea Britanie, unde sunt cercetati de autoritati pentru un jaf de la o casa de bijuterii londoneza. Cei trei ar fi sapat un tunel intre un apartament si magazinul din capitala britanica. Jaful a avut loc in luna martie, iar paguba se ridica la 300.000 de lire.

- Ancheta de pomina este in plina desfasurare la Londra, insa toate indiciile de pana acum duc la concluzia ca jaful a fost comis de trei cetateni romani, toti din regiunea noastra. Doi dintre ei, ambii din Barlad, au fost arestati la Curtea de Apel Iasi in ultimele saptamani si au fost deja trimisi in…

- Patru cetațeni romani au fost arestați in Italia pentru ca au furat cupru. N-au sustras o cantitate infima, ci de 500.000 de euro. Cei patru hoți, cu toții rezidenți in localitatea Latina au dat spargeri la mai multe fabrici și hale industriale din localitațile Rieti, Terni și Arrezzo, a notat Gazeta…

- El a fost prezent la o conferinta de presa referitoare la World Education Fair, eveniment ce prezinta oferte ale unor scoli din strainatate. Noble a punctat ca in Marea Britanie sunt 10.000 de studenti romani si aproximativ 1.000 de profesori si cercetatori romani care activeaza in institutii de…

- Patru tineri romani au scandalizat Marea Britanie dupa ce au violat o fetița de doar 12 ani, pe care au ”bombardat-o cu mesaje pe Facebook”, scrie Metro.co.uk. Acum, aceștia vor sta mai bine de 25 de ani dupa gratii.

- Studentii straini vor putea ramane doi ani in Marea Britanie dupa ce obtin diploma, pentru a-si cauta un loc de munca, incepand cu 2020, a anuntat miercuri Guvernul britanic. Reglementarile in vigoare in prezent – introduse de Theresa May pe cand era ministru de Interne – ii autorizeaza pe studenti…