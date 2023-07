Trei români căutători de metale au dat lovitura. Publicații din străinătate scriu despre descoperirea lor Unul dintre cautatori a descris cu lux de amanunte experiența prin care a trecut. "Adrenalina la cote maxime. (...) Ne-au dat lacrimile de bucurie, ochii erau cascați de uimire, am uitat pe loc de oboseala, de burțile pline, de caldura și de insecte. In aceasta zi memorabila si unica, am scos la lumina ceea ce avea sa fie un tezaur monetar format din:-aproximativ 4868 de monede cu diametru mic de tip denar unguresc, spunem aproximativ deoarece multe dintre ele sunt lipite și datorita faptului ca sunt mici și subțiri sunt dificil de numarat-3 taleri de argint cu greutate aproximativa de 30 de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

